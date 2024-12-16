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الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

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الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - يتعرض بعض طلاب الثانوية العامة لمشكلة فقدان جهاز التابلت الخاص بهم أو تعرضه لبعض التلف الذي قد يؤدي إلى ضرورة استبداله، لذا ينشغلون بمعرفة الأواق المطلوبة عند فقدانه أو استبداله.

فقدان أو استبدال تابلت الثانوية العامة العامة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص فدان أو استبدال تابلت الثانوية العامة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال تابلت الثانوية العامة العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت في حالة فقدانه من قبل طلاب الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

المستندات المطلوبة في حالات فقدان التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أنه عند فقدان التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة فإن الأوراق المطلوبة تكون، كالتالي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة البطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

الأوراق الطلوبة عند فقدان تابلت الثانوية العامة

إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

في سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لتسليم تابلت طلاب الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2024.2025، وتتمثل فيما يلي:

- شهادة ميلاد إلكترونية: يجب تقديم صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر: يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوصي القانوني.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية: يتم تقديم إيصال رسمي يثبت سداد مصروفات العام الدراسي.

- إثبات قيد الطالب: مستخرج رسمي من المدرسة يؤكد تسجيل الطالب في الصف الأول الثانوي.

- عقد استلام التابلت: يتم توقيعه من ولي الأمر والطالب، يتضمن الالتزام بشروط الاستخدام.

- رسوم تأمين التابلت: يُطلب تسديد رسوم تأمين التابلت عبر البريد المصري، لحماية الجهاز من التلف أو الفقدان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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