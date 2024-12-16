التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على قائمة الأسماء كاملة من البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأكدت مايا مرسي، أنه توجد 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية وهي: مستوى خمسة نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 395 ألف جنيه، ومستويان اقتصاديان بتكلفة تبلغ 268 ألف جنيه و240 ألف جنيه.

أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت أنَّ أول سيدة مقبولة بحج الجمعيات الأهلية تدعى نادية مختار كامل توفيق وشقيقها محمد مختار كامل توفيق من محافظة بني سويف.

وضمت قائمة الفائزين بمحافظة بني سويف كلا من: وفاء عبد الوهاب علي شحاته وإيمان أحمد البدوي رياض محمد وسناء عبد المحسن محمد شحاته ووردة سيد عبد الوهاب السيد ورمضان علي عبد العزيز طه وابتسام طه أحمد أحمد وياسر عبد المعبود محمد وجمعة سيد أحمد حسن وفاطمة أحمد علي رمضان.

ومن جانبه أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم عن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م.

وأشاد بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج، كما أشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة.