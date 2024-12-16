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"معلومات الوزراء": زيادة عدد الجامعات المصرية خلال 10 سنوات بأكثر من الضعف - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء": زيادة عدد الجامعات المصرية خلال 10 سنوات بأكثر من الضعف - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء": زيادة عدد الجامعات المصرية خلال 10 سنوات بأكثر من الضعف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (108 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية عام 2024 بدلا من 49 جامعة عام 2014).

 

اهتمام الدولة المصرية بالتعليم العالي والبحث العلمي

 وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة؛ وذلك تحقيقًا لأهداف الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مارس 2023، وذلك للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للمعايير الدولية، وفي ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من قِبَل الحكومة المصرية، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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