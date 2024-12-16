"معلومات الوزراء": زيادة عدد الجامعات المصرية خلال 10 سنوات بأكثر من الضعف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (108 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية عام 2024 بدلا من 49 جامعة عام 2014).

اهتمام الدولة المصرية بالتعليم العالي والبحث العلمي

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة؛ وذلك تحقيقًا لأهداف الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مارس 2023، وذلك للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للمعايير الدولية، وفي ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من قِبَل الحكومة المصرية، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام.





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