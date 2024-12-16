وزير الإعلام والثقافة الكويتي يشيد بالمكانة التاريخية لماسبيرو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أشاد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري بالمكانة التاريخية لماسبيرو، وبدور الإعلام والثقافة في مصر في تعزيز القوة الناعمة العربية.

جاء ذلك خلال استقباله الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي زار وزارة الإعلام الكويتية، وتفقد الاستديوهات الجديدة، ومركز الأخبار بتليفزيون دولة الكويت.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية عقب تكريمه من وزارة الإعلام الكويتية: لقد اتفقنا على المزيد من التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، وسيكون الإنتاج المشترك على جدول الأولويات في المرحلة القادمة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لدى الكويت تجربة ثرية في الثقافة والإعلام تستحق الاحترام والتقدير، وقد شكّل زكي طليمات وفؤاد زكريا وزكي نجيب محمود وغيرهم جسورًا فكرية ربطت مصر بالكويت لعقود طويلة، واليوم فإننا نعمل من جديد لتعزيز العلاقات في مجالات الإذاعة والتليفزيون والإنتاج المشترك.