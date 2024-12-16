موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - يدور سؤال على ألسنة الكثير من طلاب الأزهر في الوقت الحالي، حول موعد إجازة نصف العام 2025، تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الأزهر

من جانبه أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 25 يناير، وتستمر حتى الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025، وهي ذاتها الإجازة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تمتد لأسبوعين فقط.

امتحانات المعاهد الأزهرية 2025

نشرت الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات المعاهد الأزهرية 2025، حيث تبدأ من يوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري وحتى يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر ذاته الامتحانات المهام الأدائية للصفوف «الرابع، الخامس، والسادس»، على أن تجري تحت الإشراف الكامل لتوجيه المادة، كما حذر القطاع من التعديل في الجدول.

بينما يبدأ الصف الثالث الابتدائي، الامتحانات من يوم 24 ديسمبر وحتى 28 من الشهر ذاته، بينما تكون امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي في الفترة من 24 لـ30 ديسمبر.

وأما عن إتمام المرحلة الإبتدائية فيؤدي الطلاب الامتحانات في الفترة من 14 يناير وحتى 20 من الشهر ذاته عام 2025، على أن يؤدي الطلاب امتحانات القرآن الكريم شفهيا فيما يمتحن الطلاب المكفوفون شفهيا في المواد المقررة عليهم.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم السبت 21 وحتى 29 ديسمبر 2024، على أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في الفترة من 14 ديسمبر وحتى 21 من الشهر ذاته.

فيما يمتحن طلاب البرنامج التأهيلي في الشهادة الإعدادية في الفترة من 14 لـ20 يناير 2025، ومن المقرر أن يمتحن الطلاب المبصرون شفهيا في القرآن وتجويده وفي المطالعة والنصوص، فيما يمتحن الطلاب المكفوفون شفهيا في المواد المقررة عليهم.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

يبدأ الصف الأول الثانوي أدبي الامتحانات يوم 30 ديسمبر على أن تستمر حتى 9 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي علمي 30 ديسمبر وتمتد حتى 8 يناير 2025، على أن يمتحن الطلاب المبصرون القرآن الكريم والحديث شفهيا.

كما يؤدي طلاب المعاهد الأزهرية النموذجية امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع تحريريا، ويتحدد موعدها وفقا للمنطقة، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي في يوم 30 ديسمبر 2024 وتنتهي 9 يناير 2025.