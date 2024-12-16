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السيسي وملك الأردن يؤكدان الحرص على أمن وسيادة واستقرار لبنان ورفض أي اعتداء عليه - أخبار كلمتك

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السيسي وملك الأردن يؤكدان الحرص على أمن وسيادة واستقرار لبنان ورفض أي اعتداء عليه - أخبار كلمتك

السيسي وملك الأردن يؤكدان الحرص على أمن وسيادة واستقرار لبنان ورفض أي اعتداء عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:36 مساءً -  ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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