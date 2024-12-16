تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشدداً على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق