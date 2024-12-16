مصر والأردن تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف حرب غزة وحماية المدنيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة وحماية المدنيين.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني حيث عقدت قمة مصرية أردنية.

وتكتسب العلاقات التاريخية "المصرية- الأردنية" أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، حيث تعد العلاقات "المصرية-الأردنية" نموذجًا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين ما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏

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