"معلومات الوزراء" يرصد أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة والشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية).

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة والشرطة

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة والشرطة

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