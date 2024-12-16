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مصر والأردن تؤيدان عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية السورية - أخبار كلمتك

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مصر والأردن تؤيدان عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية السورية - أخبار كلمتك

مصر والأردن تؤيدان عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:25 مساءً -  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبدالله الثاني عاهل الأردن اليوم الإثنين، ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، واحترامهما لخيارات الأشقاء السوريين. 

كما شدد الزعيمان على تأييدهما لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه. 

واستقبل الرئيس السيسي اليوم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني حيث عقدت قمة مصرية - أردنية. 

 

وتكتسب العلاقات التاريخية "المصرية- الأردنية" أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، حيث تعد العلاقات "المصرية-الأردنية" نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين ما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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