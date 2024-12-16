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وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

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وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر في إطار المباحثات التي عقدها الوزير مع عدد من وزراء البترول والطاقة علي هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول( أوابك ) بالكويت.

وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار في مصر في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في إطار استراتيجية وزارة البترول المصرية لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات علي الاستثمار في المناطق الواعدة لتنمية موارد الثروة البترولية وزيادة الإنتاج  .

وشهد اللقاء استعراض  استثمارات شركة قطر للطاقة في قطاع البترول والغاز المصري من خلال شراكتها مع الشركات العالمية في عدد من مناطق البحث والاستكشاف للغاز والبترول في البحرين المتوسط  والأحمر وبدء أعمال الحفر غرب المتوسط، حيث أكدت علي تطلعها لتحقيق نتائج ناجحة وواعدة في ظل ما لمسته خلال اعمالها من توافر للفرص والاحتمالات الواعدة للهيدروكربونات والتوقعات الإيجابية بشأنها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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