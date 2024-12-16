تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام  في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه. 

الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

حرص المحافظ على متابعة نسب انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية تجاه الطريق الدائري.
 

5fe212d117.jpg
aacb1968b1.jpg
44c0b58560.jpg

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة  لسرعة رفع كفاءة ورصف وتخطيط الطريق وتشغيل الحركة المرورية به  . 

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء أجهزة حكومية ومنشآت خاصة ومنع الانتظار العشوائى والإلتزام بساحات الإنتظار المستحدثة بمحيط المتحف والمنطقة الأثرية.

وعاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال  للتأكد من إلتزام الشركات القائمة بالجداول المحددة للإنتهاء منها بمختلف القطاعات والإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لتحقيق أقصى إستفادة من الأعمال.

a1e8814e3f.jpg
07d1b677b1.jpg
17b44803e6.jpg
80b62d4e08.jpg

واستهل المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير بمنزل الطريق السياحي وطريق الفيوم ومدخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والتى تشهد أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتشجير والإنارة.

وشدد المحافظ على مسئولى الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية التي تتناسب مع أهمية المناطق السياحية المحيطة بها.
 

3160457461.jpg
66cc68aa6f.jpg
90aae4f20e.jpg
9eb4f34466.jpg

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير أسوار قطاع حدائق الأهرام وتركيب السلالم الكهربائية الخاصة بكباري المشاة مشددا على تنفيذ أعمال الرصف وتطوير محيط سلالم المشاة وإسراع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول المحددة للتسهيل علي المواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل بإدارات مبني قطاع هضبة الأهرام مؤكدًا على رئيس القطاع بضرورة المتابعة الدورية للشارع والتواجد الميداني وتكثيف حملات الرقابة لمنع التعديات ومخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات والمخلفات بمختلف أنحاء المدينة أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق