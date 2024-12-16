تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق