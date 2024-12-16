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البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

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البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - شهدت مصر احتفالًا مهمًّا بإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء (GSI)، وذلك بعد نجاح المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III).

 جاء ذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي القطاع الصناعي والبنوك، والشركاء في التنمية.

شراكة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت وزيرة البيئة  أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التوافق البيئي، مشيرةً إلى أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة خلال 25 عامًا من العمل. وأشادت بالشراكة الناجحة بين القطاع العام والخاص والبنوك في تحقيق أهداف البرنامج.

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دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة

من جانبه، ثمن الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، الدور الكبير لوزيرة البيئة في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التوافق البيئي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم.

دور البنوك في التمويل الأخضر

أكدت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،  دور البنك في دعم المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المانحة. 

وأشارت إلى أن البنك الأهلي يلتزم بدعم السياسات الاقتصادية الخضراء والمشاركة في مواجهة التحديات البيئية.

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أهمية التمويل الدولي

وأكد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، على أهمية الدور الذي يلعبه البنك في دعم المشروعات البيئية في مصر، مشيرًا إلى أن البنك قدم قروضًا بقيمة 300 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية.

رؤية الاتحاد الأوروبي

وأعرب لورينز وفينغوت هارينجتون، ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المشروع، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها.

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إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي

وكان قد حقق برنامج التحكم في التلوث الصناعي العديد من الإنجازات، من بينها:

خفض انبعاثات الملوثات.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نشر الوعي بأهمية الاستدامة البيئية.

وتعد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التحول نحو اقتصاد أخضر، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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