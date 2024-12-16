انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - استقبلت سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة، قبيل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشر من مسابقة التحدث باللغة الكورية في الشرق الأوسط، والتي تستضيفها كلية الألسن بجامعة عين شمس.

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس بحضور السفير

وأكدت سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرف على القسم، العمل على تقديم يوم ثقافي تحتفل به كوريا ومصر، خاصة وأن المسابقة تعد الحدث الأكبر لطلاب اللغة الكورية لإظهار مواهبهم وتمكنهم من اللغة الكورية، والتبادل الثقافي بين البلدين هو انجاز يجب دعمه لأنه يؤثر في مختلف المجالات الحياتية والعام الحالى يشهد القسم تخرج الدفعة ال ١٦ من طلاب قسم اللغة الكورية وتقديم خريجين متميزين لسوق العمل.

كما أكدت أن التعاون المستمر بين الكلية والسفارة على مدار سنوات يأتى من حرص إدارة الكلية بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة على لنشر الثقافة الكورية بين الطلاب المصريين ورفع درجة وعي الطلاب بالثقافة الكورية.

وأشادت مجهودات السفارة في توفير مسابقات بجانب الكتب والمراجع التى تتيحها لدراسة اللغة الكورية لرفع مستوى جودة متحدثي الكورية من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن المسابقة حتى دورتها الثالثة عشرة عام ٢٠١٩ لا تقتصر فقط على مصر، ولكنها استضافت الطلبة الدارسين للغة الكورية من الأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، وكينيا والعديد من الدول الأخرى؛ ليتنافسوا سويًّا عارضين مهاراتهم في التحدث باللغة الكورية.

كما أشار هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة إلى أن التعاون السابق والمستمر أتى بثماره من خريجين يعملون في العديد من الشركات الكورية وغيرها من المجالات الثقافية التي تثري العلاقات بين البلدين.

وأكد أن جمهورية كوريا الجنوبية تعتبر شريكاهامًا للشرق الأوسط ومصر، بما يعزز فكرة ان هناك حاجة لتعاون كثير في المجال الثقافي والتبادل الإنساني.

واشار إلى أن الثقافة والتبادل الإنساني يعتبر جسرًا يصل العلاقات بين البلدين، لتحقيق علاقات قوية بين البلدين، ولا يقف الأمر عند الاقتصاد فقط؛ بل هناك حاجة أكثر للتعاون في مجال الثقافة والتبادل الإنساني.

وقدم طلاب القسم عروض متنوعة باللغة الكورية وتنوعت موضوعاتهم ما بين تجاربهم المختلفة أثناء تعلمهم اللغة الكورية وتجاربهم المتنوعة التي غيرت وأثرت في حياتهم.

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