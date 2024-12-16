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التضامن: تحديد سعر تذكرة الطيران لحج الجمعيات الأهلية لاحقًا - أخبار كلمتك

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التضامن: تحديد سعر تذكرة الطيران لحج الجمعيات الأهلية لاحقًا - أخبار كلمتك

التضامن: تحديد سعر تذكرة الطيران لحج الجمعيات الأهلية لاحقًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:25 مساءً -  شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م

وجاء ذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

 

معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج 

وقال  أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية؛ وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:
-  مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».
-  مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».
-  مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

أسعار برامج الحج

 وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج؛ حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وأضاف أن رحلة الحج لهذا الموسم ستشهد الاستمرار في توفير الوعظ الديني للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع  الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

 

إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية

وأوضح  عبد الموجود أن  إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ41  ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 3200 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 43 % وبلغت نسبة السيدات 57%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر  في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتي يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأكد  عبد الموجود أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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