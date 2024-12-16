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محافظ الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالعمرانية (فيديو) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالعمرانية (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالعمرانية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لسوق اليوم الواحد بحي العمرانية، والذي تم افتتاحه مؤخرًا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويهدف هذا السوق، الذي يأتي في إطار سلسلة من أسواق مماثلة تم افتتاحها في مختلف أحياء المحافظة، إلى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق التقليدية، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع النجار ردود أفعال المواطنين على أسعار السلع وتوافرها بسوق اليوم الواحد بالعمرانية، والتي جاءت إيجابية ومشيدة بجهود المحافظة لتوفير السلع داخل السوق بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى ٣٠%. 

ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه؛ نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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