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41 ألفا و300 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية موسم 2025 - أخبار كلمتك

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41 ألفا و300 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية موسم 2025 - أخبار كلمتك

41 ألفا و300 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية موسم 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:05 مساءً - بدأ منذ قليل في وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

 

واستعرض أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج الإجراءات التى تم اتخاذها لـ حج الجمعيات الأهلية هذا العام، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا وكذلك التعاقد على فنادق مميزة للحجاج، حيث أن سعر رحلة الحج بالتكلفة الفعلية

 

كما تم تخصيص أتوبيسات داخلية داخل مصر لنقل الحاج إلى المطارات والتعاقد على مخيمات مكيفة، وتم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل أمتعة الحجاج فى حدود الأوزان المسموح بها، كذلك توفير الوجبات الغذائية للحجاج فى الفنادق.

 

ووجه عبد الموجود  الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها لحج الجمعيات الأهلية لتوفير أوجه الرعاية للحجاج، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خصص 12 الف تاشيرة لحجاج الجمعيات الاهلية، وان اجمالى من تقدم لحج الجمعيات الاهلية هذا العام حوالى 41 الف و300 شخصا منهم 43 % ذكور 57% إناث وان من تجاوز أعمارهم 80 عام ممن تقدمو للحج هذا العام 0.5%.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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