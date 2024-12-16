التضامن الاجتماعي تكشف موعد وخطوات سداد رسوم الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:05 مساءً - كشف أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج عن موعد سداد رسوم حجاج الجمعيات الأهلية للرسوم.

وأكد أنه سيتم سداد تكلفة المستوى بداية من غد الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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