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21 سبتمبر.. امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان - أخبار كلمتك

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21 سبتمبر.. امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان - أخبار كلمتك

21 سبتمبر.. امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى في (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس) وذلك على النحو التالي:

طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، على أن يكون مقر لجنة الامتحان بالقاعة الكبرى للامتحانات بكلية طب قصر العيني، ويجب حضور الطالب قبل موعد الامتحان بنصف ساعة ومعه صورة من تحقيق الشخصية الخاص به.

طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، في (مدرج د/ علي إبراهيم)، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، ويجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب، ومساعدتهم في التوجه إلى مقر اللجنة.

طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21/12/2024، في العاشرة صباحًا (10:00)، في مدرجات الطلاب 2، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تحديد المسار إلـى مكان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا (12:30)، في قاعة 701A، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 2، ويجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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