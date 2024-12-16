أسعار حج الجمعيات الأهلية، 395 ألف جنيه للمستوى الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 تضمنت عدة مستويات.

وأكد أن المستويات تشمل ما يلي:

المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات

المستوى الثانى بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات

المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه شامل الوجبات

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

وأكد أنه سيتم تحديدها لاحقا، فى إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التى ستقوم بنقل الحجاج؛ حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء فى الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء فى الذهاب أو العودة.

وبدأت منذ قليل وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

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