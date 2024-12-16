علي جمعة: الحج مشقة وليس رحلة سياحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:35 مساءً - أكد الدكتور علي جمعة، نائب رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الحج يعد ركنًا عظيمًا في العلاقة بين الإنسان وربه، موضحًا أن هذه الرحلة تحمل معاني روحية عميقة لا تقتصر فقط على أداء مناسك دينية، بل تمثل تجربة تهذيبية للنفس. وقال جمعة: "الحج ليس رحلة سياحية أو ترفيهية، بل هو رحلة تحمل مشقة، لكنها أيضًا غسيل للنفس البشرية من أدرانها وأخطائها."

وأضاف جمعة أن نسبة المتقدمات لأداء مناسك الحج لهذا العام بلغت 53%، بينما كانت نسبة المتقدمين أقل من ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية تعكس تزايد الإقبال على أداء الفريضة من قبل النساء بشكل ملحوظ.

وفيما يخص المؤسسة القومية لتيسير الحج، أشار جمعة إلى أن المؤسسة تأسست عام 2007، إلا أنه لم يحج معها في السابق، وأكد أنه يعتزم أداء مناسك الحج مع المؤسسة في العام المقبل، موضحًا أن المؤسسة نجحت في تحقيق أهدافها وأدت دورها بفعالية في تسهيل الإجراءات الخاصة بالحج للمواطنين.

وأوضح جمعة أن مصر كانت دائمًا بلدًا للضيافة، مشيرًا إلى أنها لم تقم بإنشاء مراكز أو مخيمات للاجئين، بل قبلت أن تكون ملاذًا آمنًا لجميع اللاجئين على أراضيها، وأضاف: "مصر هي أم البلاد، وهي نموذج في تقديم العون والدعم لجميع من يحتاج إليها."

وبدأت منذ قليل وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

بوابة الحج المصرية الموحدة

وأوضحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة تجرى مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما سيتم الإعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

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