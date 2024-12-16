عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة، في دورته الـ 19، بالإضاقة إلى افتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة.

وشهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، احتفالية إعلان وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في ببينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة.

مسابقة تمثيل مصر في بينالي

وطرحت المسابقة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمرة السادسة على التوالي، والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة 2025، وهو «lntelligens. Natural.artificial. collective»، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، كما افتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، وذلك بقاعة صلاح طاهر.

مسابقة تمثيل مصر في بينالي

وقاg فؤاد هَنوK أثناء الاحتفالية: «تأتي هذه الفعاليات ضمن حرص وزارة الثقافة على دعم الإبداع المعماري المصري والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، في ظل جهود وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتقديم منصة مهمة للمعماريين المصريين لعرض إبداعاتهم على الساحة العالمية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر في المجالات الفنية العالمية، والسعي لإظهار الهوية المصرية في كل المحافل الدولية، وتقديم أفكار معمارية تواكب التطورات العالمية».

مسابقة تمثيل مصر في بينالي

وأكد وزير الثقافة، أن المسابقة هذا العام تأتي في توقيت مهم يعكس التوجهات المستقبلية في تصميم المدن واستدامتها، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في مجال العمارة.

مسابقة تمثيل مصر في بينالي

ووجه وزير الثقافة، الشكر، لجميع المعماريين المشاركين، ولجنة التحكيم على الدور البناء في اختيار المشروع الفائز، كما أشاد بالمستوى التنظيمي والإبداعي المتميز لمعرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الإبداع المصري، ومدى تفرد مواهبه.

مسابقة تمثيل مصر في بينالي

وحرص وزير الثقافة على تسليم جائزة المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة الدورة 19، والتى جاءت كالتالي:

- جائزة المركز الأول ذهبت إلى: مهندس صلاح الدين حسن ذكري رئيس الفريق، مهندس إبراهيم زكريا يونس- مهندس عماد فكري فؤاد.

- الجائزة الثانية كانت من نصيب المهندس مصطفى علي كمال سالم.

- إما عن الجائزة الثالثة حصل عليها: مهندس عبد الرحمن محمود بدوي رئيس الفريق- مهندس محمد نعمان قطري- مهندس تقى حسن علي- عمر محمد إمام- أحمد مكي محمد جميل- مروة يحيى زبير- عبد الله خالد فتحي- سندس أحمد ماهر- آية أيمن عبد الحميد- علياء أحمد جمال الدين- نور سامح ناجي.

اقرأ أيضاً
«الثقافة» تعلن أسماء المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان للنحت

المنيا تحتفل بالثقافة.. ورش فنية وحرفية متنوعة في أسبوع «حياة كريمة»

وزير الثقافة: تطوير قرية «حسن فتحي» لتصبح نموذجًا في الحفاظ على التراث العمراني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

معرض نبيو للذهب يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق