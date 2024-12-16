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مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

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مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - بدأت منذ قليل وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

بوابة الحج المصرية الموحدة

وأوضحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة تجرى مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما سيتم الإعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

وقال ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي  لدينا مميزات لدينا مشرف لكل 46 حاج واخترنا فنادق قريبه للحجاج وافضل الخدمات للحجاج لدينا باصات داخلية لنقل الحجاج بالمحافظات الي المطارات.

وأشار عبد الموجود إلى أن لدينا رغبات من المواطنين يريدون الحج من خلال الجمعيات الأهلية.

وأضاف تم تخصيص  12 الف حصة من قبل مجلس الوزراء مؤكد أن المحافظات الاكثر تسجيلات محافظة القاهرة تليها الجيزة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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