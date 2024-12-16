تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: تكليفات رئاسية لتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الشاطئية وإقامة مجتمعات سياحية حضارية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: تكليفات رئاسية لتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الشاطئية وإقامة مجتمعات سياحية حضارية - أخبار كلمتك

مدبولي: تكليفات رئاسية لتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الشاطئية وإقامة مجتمعات سياحية حضارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ.

كما حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس  أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.

ec2dc78b50.jpg

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الشاطئية، بما يُسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري وجاذبة للاستثمار.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، موقف الأراضي الشاطئية بالقطاعات المختلفة، سواء التي تم استغلالها بالفعل، وكذا التي تُمثل فرصًا للاستثمار، وشمل ذلك الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، وكذا الأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم.

e1989ed306.jpg

موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح

كما تطرق الوزير إلى موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح، كما عرض الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات جنوب الطريق الساحلي، ومعدلات الحفر اليومي به.

من جانبه، عرض اللواء ناصر فوزي، القطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي، من غرب مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم.

8a161a0998.jpg

وتناول مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الفرص المقترحة بالقطاعات التنموية الثلاثة بناحية الساحل الشمالي الغربي، وهي الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، والثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق