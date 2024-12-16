تضرب الإسكندرية بعد أيام.. تحذيرات مهمة من نوة الفيضة الصغرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - نوة الفيضة الصغرى.. اقترب موعد قدوم نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية والسواحل الساحلية الشمالية، وتستعد الجهات المعنية وشركة الصرف في الإسكندرية لاستقبال واحدة من أخطر نوات الشتاء في الإسكندرية.

نوة الفيضة الصغرى

تستعد الإسكندرية لاستقبال أشد نوات الشتاء 2024، نوة الفيضة الصغرى بعد 3 أيام من اليوم، حيث تهب الفيضة الصغرى على سواحل الإسكندرية بعد نوة قاسم، وتحمل نوة الفيضة الصغرى انطباعات مختلفة تماماً عن باقية النوات التي سبقتها.

ماهي نوة الفيضة الصغرى

تعد نوة الفيضة الصغرى آخر نوات عام 2024، وأول النوات الشتوية، ويعتبرها البعض أنها الموعد الرسمي لدخول فصل الشتاء، وتوصف بانها واحدة من أخطر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية.

موعد نوة الفيضة الصغرى

وتأتي نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية، يوم الخميس القادم، الموافق 19 ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام، لتنهي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لجدول نوات الإسكندرية.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

وتؤثر نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية، بهبوب رياح شديدة السرعة، مع سقوط أمطار رعدية وغزيرة على جميع المناطق، وقد تؤدي إلى تجمعات مائية في شوارع عروس البحر المتوسط.

نوة الفيضة الصغرى 2024

وتعيق النوة الأعمال اليومية في المحافظات الساحلية، الواقعة شمال الوجه البحري، بما في ذلك السواحل الشرقية والغربية للبلاد، مما تؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية والسواحل الشمالية في بعض الأحيان، وتعمل الفيضة الصغرى على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعم أجواء شتوية وبادرة وصقيع قارس.

حالة الطقس خلال نوة الفيضة الصغرى

وتعمل أيضًا على حركة الملاحة البحرية، حيث تزداد ارتفاع أمواج البحر المتوسط، مما يؤدي إلى توقف أعمال الصيد و الأنشطة البحرية خلال فترة نوة الفيضة الصغرى لخطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.