السياحة تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) والذي عُقد بمدينة ماركو آيلاند بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي

وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأهمية التواجد في المحافل والمؤتمرات السياحية الدولية والتي تعد فرصة للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما المستهدفة.

وترأس الوفد المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وشركات السياحة والفنادق المصرية العاملة في السوق الأمريكي.

الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكي

وخلال المشاركة في المؤتمر، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه بالسوق الأمريكي والأسواق الدولية المستهدفة وممثلي أهم شركات السياحة الأمريكية حيث تم مناقشة سبل التعاون لدعيم العلاقات السياحية بين البلدين ودفع حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما وأن السوق الأمريكي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالميًا كما أنه يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ولا سيما المهتمة بمنتج السياحة الثقافية.

كما شهدت اللقاءات تعريف صناع القرار وممثلي وسائل الإعلام بالسوق الأمريكي بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية وما يتم من أعمال تطوير للبنية التحتية الأساسية وما يشهده القطاع السياحي المصري من تسهيلات وحوافز تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين ولشركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران.

وخلال فعاليات المؤتمر، تولت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رعاية حفل الغذاء الرسمي للمؤتمر، كما تم خلال الحفل عرض أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة سياحية وسحب على جائزة لرحلة سياحية إلى المقصد السياحي المصري لزيارة عدد من الوجهات السياحية به.

كما قدمت الفائزة بالمسابقة السياحية التي نظمتها الهيئة العام الماضي عرض تقديمي بالصور استعرضت خلاله تجربتها خلال زيارتها للقاهرة والأقصر وأسوان والغردقة والفيوم موضحة التنوع الذي تتميز به مصر في مقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المتنوعة والمتعددة.

وشهد المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية حول السياحة العالمية وما قد يواجهها من تحديات.

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