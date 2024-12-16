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تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

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تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - تعقد بالقاهرة خلال الساعات المقبلة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

توجه الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين في زيارة عمل إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس  السيسي.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التقدير لما تشهده العلاقات الثنائية من توافق وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات الأوضاع الإقليمية وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض فضلًا عن الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسيًّا لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

 كما من المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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