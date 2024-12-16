كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بعنوان "صحافة الموبايل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "صحافة الموبايل"، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وشارك فى تنظيم اليوم طلاب iclub الكلية.

كلية الإعلام تنظم ورشة عمل بعنوان "صحافة الموبايل"



ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام، وسلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

رحبت أ.د. هبة شاهين، عميدة الكلية بالمحاضر أحمد الرومي، وأثنت على مهنيته وخبرته الكبيرة في مجال العمل الصحفي، وأكدت حرص الكلية على تنظيم ورش عمل متنوعة في مجالات متعددة واستضافة خبراء متميزين لنقل خبراتهم إلى الطلاب، مما يساهم في رفع جودة التدريب العملي للطلاب واكسابهم المهارات المهنية وخبرات سوق العمل الإعلامي.

واستعرض الرومي نشأة صحافة الموبايل، التي ظهرت نتيجة لانتشار صحافة المواطن، موضحًا أنها تعتمد على إنشاء فيديو يروي قصة دون الاهتمام بمدته أو مجاله.

كما تناول تأثير صحافة الموبايل على الصحافة التقليدية والجمهور، مشيرًا إلى أنها منحت الصحفي حرية أكبر في تغطية الموضوعات دون الحاجة إلى وجود مصور مرافق. وأوضح أن الصحفي أصبح بمثابة فريق عمل متكامل يمتلك أدواته من خلال هاتفه المحمول.

كما تناول عيوب الكاميرات والموبايلات، موضحًا أن الكاميرات قد تكون ثقيلة الوزن وتسبب قلقًا للبعض في الشارع، كما أنها تجعل الصحفي محط أنظار الجميع أما عيوب الموبايل فتتعلق بالجودة السيئة للتصوير الليلي وصعوبة التصوير الاحترافي من مسافات بعيدة، مما يستدعي الاقتراب من الهدف كما أكد على أهمية ضبط إعدادات الكاميرا لتسهيل استخدامها ولضمان عدم ضياع اللحظات المهمة.

وخلال الورشة، شرح الرومي كيفية استخدام برامج المونتاج في تحرير الفيديوهات باحترافية التدريب على تجميع البيانات الصوتية والمرئية، وتقطيع المشاهد، وإضافة الانتقالات والتأثيرات، وكذلك التعامل مع النصوص حتى استخراج فيديو نهائي ينافس بجودته الفيديوهات المصورة بالكاميرات الاحترافية.

وشدد على أهمية تحديد العنصر الأساسي الذي يقود الفيديو، سواء كان الموسيقى أو الصورة أو فكرة معينة، لتحديد الأجواء العامة للفيديو، مثل كونها كئيبة أو سعيدة، وإيقاعها سريعًا أو بطيئًا.

وفي ختام الورشة، كرمت هبة شاهين أحمد الرومي، معربة عن تقديرها لرحابة صدره وإجابته على استفسارات الطلاب، ونقل خبرته إليهم بطريقة شيقة وممتعة.

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