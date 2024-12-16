كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول «صحافة الموبايل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - نظمت كلية الإعلام بجامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان «صحافة الموبايل»، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة هبة شاهين، عميدة الكلية، والدكتورة سلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب. حاضر في الورشة الأستاذ أحمد الرومي، مساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ومنتج محتوى مرئي وصوتي بموقع «سبوت» التابع للهيئة الوطنية للصحافة، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وبمشاركة طلاب فريق iClub.

رحبت الدكتورة هبة شاهين بالمحاضر، مشيدة بخبرته الكبيرة في مجال الصحافة ومهنيته العالية، ومؤكدة على حرص الكلية على تنظيم ورش عمل متخصصة في مختلف المجالات الإعلامية. واعتبرت أن استضافة خبراء متميزين تساهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل الإعلامي من خلال إكسابهم مهارات عملية ومهنية.

تناولت الورشة نشأة صحافة الموبايل، التي برزت مع انتشار «صحافة المواطن»، حيث أوضح أحمد الرومي أن هذا النوع من الصحافة يعتمد على إنتاج قصص مصورة باستخدام الهاتف المحمول دون التركيز على طول أو موضوع الفيديو. كما تحدث عن تأثير صحافة الموبايل على الصحافة التقليدية ودورها في منح الصحفي مرونة أكبر للعمل دون الحاجة إلى مصور مرافق، مما جعل الصحفي بمثابة فريق إنتاج متكامل.

ناقش الرومي كذلك الفروقات بين الكاميرات الاحترافية والهواتف المحمولة، مشيرًا إلى عيوب كل منهما. وأوضح أن الكاميرات قد تكون ثقيلة وغير عملية، بينما تعاني الهواتف من ضعف جودة التصوير الليلي وصعوبة التصوير من مسافات بعيدة. وأكد على أهمية ضبط إعدادات الكاميرا في الهواتف لتجنب فقدان اللحظات المهمة.

استعرض المحاضر أيضًا كيفية استخدام برامج المونتاج لتحرير الفيديوهات بشكل احترافي، بدءًا من تجميع البيانات الصوتية والمرئية، وتقطيع المشاهد، وإضافة الانتقالات والتأثيرات، وصولًا إلى إنتاج فيديو بجودة تنافس الكاميرات الاحترافية. كما شدد على ضرورة تحديد العنصر الأساسي في الفيديو، سواء كان الصورة أو الموسيقى أو الفكرة، لتحديد أجواء العمل وإيقاعه.

اختتمت الورشة بتكريم أحمد الرومي من قِبَل الدكتورة هبة شاهين، التي أعربت عن تقديرها لإسهامه في الورشة وقدرته على نقل خبراته للطلاب بأسلوب شيق ومفيد.