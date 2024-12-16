اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، اليوم الإثنين، أن مبادرة تأهيل مليون عامل لمواجهة تحديات سوق العمل الرقمي هي خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري، وإكساب العمال مهارات جديدة تتفق مع فرص العمل المتاحة في المستقبل.

وقال الجمل ـ في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ إن اتحاد نقابات عمال مصر من الكيانات الكبيرة لأنه يضم كافة القطاعات في الدولة سواء الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة، مضيفا أن مبادرة تأهيل مليون عامل تتم بشراكات عديدة مع العديد من الجهات، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأضاف أن هذه الخطة الطموحة تستهدف تأهيل مليون عامل على مدار خمسة أعوام لاكتساب المهارات الرقمية، مشيرا إلى أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل منذ 15 يوما، بهدف تدريب العمال لمجاراة التطور الذي شهدته جميع المهن.

وكان الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر قد أطلق، أمس الأول السبت، مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، وتستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.