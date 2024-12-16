جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، اليوم الإثنين، أن مبادرة تأهيل مليون عامل لمواجهة تحديات سوق العمل الرقمي هي خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري، وإكساب العمال مهارات جديدة تتفق مع فرص العمل المتاحة في المستقبل.

وقال الجمل ـ في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ إن اتحاد نقابات عمال مصر من الكيانات الكبيرة لأنه يضم كافة القطاعات في الدولة سواء الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة، مضيفا أن مبادرة تأهيل مليون عامل تتم بشراكات عديدة مع العديد من الجهات، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأضاف أن هذه الخطة الطموحة تستهدف تأهيل مليون عامل على مدار خمسة أعوام لاكتساب المهارات الرقمية، مشيرا إلى أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل منذ 15 يوما، بهدف تدريب العمال لمجاراة التطور الذي شهدته جميع المهن.

وكان الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر قد أطلق، أمس الأول السبت، مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، وتستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.

اقرأ أيضاً
رئيس اتحاد عمال مصر: الدولة تواجه تحديات تتطلب التكاتف من كافة طوائف الشعب

اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

اتحاد عمال مصر: قانون العمل يحقق مصلحة الطرفين

اتحاد عمال مصر: صفقة مدينة رأس الحكمة بشرى لعمال مصر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

معرض نبيو للذهب يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق