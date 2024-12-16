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اليوم.. التضامن تعلن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

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اليوم.. التضامن تعلن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

اليوم.. التضامن تعلن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، وإعلان النتائج وأسماء الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج هذا الموسم، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024.

حج الجمعيات الأهلية 2025

وتجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 الإلكترونية مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التضامن.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويتم إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 ، وأسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للوزارة، والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر أيضا في المديريات والإدارات الاجتماعية.

نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويستطيع أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج، الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 عن طريق بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط على هذا الرابط.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

- الدخول على بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط على هذا الرابط.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- اضغط على «البحث» تظهر نتيجة القرعة.

نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

عدد تأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2025

وتخصص اللجنة العليا لحج الجمعيات الأهلية 2025 نحو 12 ألف تأشيرة للحجاج، وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة بأقل التكاليف الممكنة.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2025

يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

ولم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

ويجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ولا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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