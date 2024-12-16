أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

جماهير مانشستر سيتي تهاجم ايدرسون وتطالب برحيله - أخبار كلمتك

جماهير مانشستر سيتي تهاجم ايدرسون وتطالب برحيله - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsda - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsda - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

بالصور .. تساقط أمطار خفيفة على مدينة عدن - أخبار كلمتك

بالصور .. تساقط أمطار خفيفة على مدينة عدن - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

الطقس اليوم

وبشأن حالة الطقس اليوم، لفتت هيئة الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 16 ديسمبر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 20 12
دمنهور 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 12
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 20 12
نخل 18 6
كاترين 15 3
الطور 22 12
طابا 20 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 19 8
سيوة 21 8
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 14
سفاجا 24 15
الأقصر 25 10
أسوان 26 12
الوادي الجديد 24 11
أبو سمبل 26 12

اقرأ أيضاً
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بيان بدرجات الحرارة| حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق