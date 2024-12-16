درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم

وبشأن حالة الطقس اليوم، لفتت هيئة الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 16 ديسمبر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 20 10 بنها 20 12 دمنهور 19 11 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 11 شبين الكوم 20 10 طنطا 19 12 دمياط 21 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 22 11 السويس 21 11 العريش 19 11 رفح 19 10 رأس سدر 20 12 نخل 18 6 كاترين 15 3 الطور 22 12 طابا 20 9 شرم الشيخ 24 15 الإسكندرية 21 12 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 19 10 السلوم 19 8 سيوة 21 8 رأس غارب 24 14 الغردقة 25 14 سفاجا 24 15 الأقصر 25 10 أسوان 26 12 الوادي الجديد 24 11 أبو سمبل 26 12