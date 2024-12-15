مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - شاركت مصر للطيران من خلال مكتب مصر للطيران بتركيا وتحت إشراف أمنية الزاهد بصفتها الراعي الرسمي للعدائين الأتراك المشاركين في سباق نصف ماراثون الأهرامات، الذي نظمته شركة تراي فاكتوري، الشركة الرائدة في مصر لتنظيم سباقات الجري والفعاليات الرياضية ذات المشاركة الجماعية.

ينطلق هذا المارسون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، MARAKEZ Pyramids HALF marathon December 2024 في منطقة أهرامات الجيزة التاريخية والذى يعد من أبرز الأحداث الرياضية في مصر، حيث يشارك في هذا الحدث الرياضي عدائين من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم في أجواء رياضية وحماسية متميزة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني المصري مصر للطيران بدعم وتشجع الأحداث الرياضية المختلفة التي تشهدها جمهورية مصر العربية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية.

هذا وقد تم استقبال المشاركين بمطار اسطنبول و التقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مصر للطيران، ويرتدون تي شيرت يحمل شعار مصر للطيران.