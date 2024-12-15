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مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات - أخبار كلمتك

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مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات - أخبار كلمتك

مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - شاركت مصر للطيران من خلال مكتب مصر للطيران بتركيا وتحت إشراف أمنية الزاهد بصفتها الراعي الرسمي للعدائين الأتراك المشاركين في سباق نصف ماراثون الأهرامات، الذي نظمته شركة تراي فاكتوري، الشركة الرائدة في مصر لتنظيم سباقات الجري والفعاليات الرياضية ذات المشاركة الجماعية.

ينطلق هذا المارسون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، MARAKEZ Pyramids HALF marathon December 2024 في منطقة أهرامات الجيزة التاريخية والذى يعد من أبرز الأحداث الرياضية في مصر، حيث يشارك في هذا الحدث الرياضي عدائين من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم في أجواء رياضية وحماسية متميزة.

جانب من المشاركة

يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني المصري مصر للطيران بدعم وتشجع الأحداث الرياضية المختلفة التي تشهدها جمهورية مصر العربية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية.

هذا وقد تم استقبال المشاركين بمطار اسطنبول و التقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مصر للطيران، ويرتدون تي شيرت يحمل شعار مصر للطيران.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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