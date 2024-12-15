صداع فى البيوت المصرية بسبب امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - أصبح الحديث عن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائيين أكثر من الحديث عن امتحانات الثانوية العامة هذه الأيام لا سيما بعد انتشار طريقة التقييم الخاصة بهم عبر الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتم تقييم هؤلاء التلاميذ من خلال تقيمين الأول مبدئي والثاني نهائي بالنسبة للتقييم المبدئي يتم في الأيام 30 و31 من الشهر الجاري وأول يناير المقبل على أن يكون في اليوم الأول مادتان والثاني مادتان واليوم الثالث مادة واحدة ويقوم معلم الفصل بوضع التقييم المبدئي بناء على توجيهات موجه الصفوف الأولى وتكون النتيجة عبارة عن ( اجتاز / لم يجتز).

ويقترح عمل امتحان من عشر درجات ويعتبر ( من 5 إلى 10 ) اجتاز ويتم عمل كراسة للتقييم المبدئي والنهائي ويحتفظ بها المعلم خوفا من ضياعها مع التلاميذ أو الاحتفاظ بأوراق التقيمين المبدئي والنهائي، حيث تعامل معاملة أوراق امتحان الترم بينما يكون التقييم النهائي في الأيام 16، 18، 20، 21، 22 من شهر يناير المقبل على أن يتم امتحان التلميذ مادة كل يوم والتلميذ الذي لم يحضر التقييم لا يتم تصعيده والتقييم النهائي يتم عمله بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول على أن يقوم المعلم بالتنبيه على التلاميذ بعدم التخلف عن حضور التقييم والذي لن يحضر سوف يعيد السنة ويكون المعلم مسئولا عن حضور التلاميذ للتقييم وسوف يتم عمل إقرار بالعلم يوقع عليه السادة معلمو الصفوف الأولى ويقترح التنبيه على التلاميذ بحضور امتحان وليس تقييما لجذب انتباه التلاميذ وعدم تخلفهم عن الحضور وسوف تقوم المدرسة بعمل جدول داخلي بذلك يعلن بالمدرسة ويتم إخطار أولياء الأمور به.

ليس هذا فقط، بل أكدت الوزارة أنه بالنسبة لنتيجة الصفين الأول والثاني الابتدائيين يجب على التلميذ أن يجتاز التقيمين المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور ٦٠% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفة ولمدة ثلاثة شهور ويقوم بإعداد البرنامج معلم المدرسة وموجه المادة.

اللهجة التى يتم بها الحديث عن امتحانات هؤلاء التلميذ أرهبت ولى الأمر نفسه وجعلته يشعر بالخوف من الامتحانات وأصبح الحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية لا ينقطع لا سيما وأن كثيرا من أولياء الأمور كانوا يرغبون في عدم ذهاب أولادهم إلى المدارس خلال هذه الأيام نتيجة شدة برودة الطقس وانتشار نزلات البرد أو ما يطلق عليه متحور كورونا كما أن المعتاد أو المتعارف عليه أن امتحانات الصفوف الأولى خاصة الأول والثاني الابتدائي تكون أبسط بكثير مما يتم الحديث عنه الآن.

ومن جانبهم أكد بعض مديري الإدارات التعليمية أن الغرض الأساسي من ذلك عدم صعود التلميذ للصف الثالث الابتدائي إلا ويكون مستواه يؤهله لذلك ويجيد القراءة والكتابة وعن التقييمات النهائية أكد بعض المديرين أنها ستحدد خلال يومين إما أن تكون ورقية من قبل المدرسة أو تقييمات شفوية يقوم بها مدرس الفصل.