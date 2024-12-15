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السيسي: ندعم توطين الصناعة لتقليل الاستيراد وخفض الطلب على العملة الصعبة - أخبار كلمتك

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السيسي: ندعم توطين الصناعة لتقليل الاستيراد وخفض الطلب على العملة الصعبة - أخبار كلمتك

السيسي: ندعم توطين الصناعة لتقليل الاستيراد وخفض الطلب على العملة الصعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على توطين الصناعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول الرئيس تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء تناول كذلك التطورات في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، والجهود المصرية لتسوية تلك الأزمات، كما تطرق اللقاء إلى الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى لمصر ومسألة وجود.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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