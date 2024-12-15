لانعدام الانضباط.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - قام اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية مكثفة في إداراتي الحوامدية وأبو النمرس التعليمية، لمتابعة سير العمل وضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة.

رافقه في الجولة محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث شملت الجولة عددًا من المدارس، وأسفرت عن قرارات وتوجيهات حاسمة تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية مثالية.

مدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي

ففي إدارة الحوامدية وداخل مدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي أثنى وكيل الوزارة على انتظام المدرسة ومستوى النظافة، وأوصى بعدد من التوصيات أهمها:

تفعيل سجل القرائية رقم 26 وسجل الطلاب الضعاف وموافات المديرية بتقارير دورية.

الاستمرار في تحسين البيئة التعليمية لضمان راحة الطلاب.

مدرسة أم خنان الابتدائية المشتركة

أما في مدرسة أم خنان الابتدائية المشتركة فقد أشاد بالانضباط العام لكنه لاحظ عدم تفعيل سجل القرائية بشكل كامل، موجها بضرورة الالتزام التام بتفعيل السجلات في جميع الأقسام لضمان تحسين مستوى الطلاب الضعاف.

مدرسة أم خنان الثانوية

رصد عدم تطابق الدرجات في التقييمات مع كشاكيل الطلاب، وأمر بمراجعة شاملة لتلك الدرجات وتصحيحها فورًا، بينما في مدرسة أم خنان الإعدادية بنين وجه الشكر للعاملين بالمدرسة والقائم بأعمال مدير المدرسة على حسن التعاون والالتزام.

مدرسة أبو النمرس المشتركة

وعن إدارة أبو النمرس وداخل مدرسة أبو النمرس المشتركة فأكد وكيل الوزارة على تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية بشكل كامل كما أمر بمتابعة خطة دعم الطلاب الضعاف مع إعداد تقارير منتظمة، وشدد كذلك على نظافة الفصول ودورات المياه بشكل يومي لضمان بيئة تعليمية صحية.

مدرسة ترسا الرسمية لغات

أما عن مدرسة ترسا الرسمية لغات فقد أحال وكيل الوزارة مدير المدرسة إلى الشئون القانونية لعدم الانضباط الإداري، وأمر كذلك بتحويل الطلاب المخالفين إلى الأخصائية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لائحة الانضباط والتحفيز رقم 150 لسنة 2024.

مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات

بينما في مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات أشاد عطية بالمشاركات المجتمعية التي استفادت منها المدرسة والبيئة المحيطة كما كرم أيمن مبروك زعفان، مدير المدرسة، على جهوده المتميزة في تحقيق الانضباط.

مدرسة الشهيد محمود عبد العظيم محجوب الابتدائية

وداخل مدرسة الشهيد محمود عبد العظيم محجوب الابتدائية اتخذ وكيل الوزارة قرارات فورية، منها إحالة مدير المدرسة إلى الشئون القانونية لعدم تفعيل الإشراف وانعدام الانضباط خلال اليوم الدراسي، موجها بضرورة إعادة تنظيم المدرسة لضمان تحقيق معايير الجودة والانضباط.

وفى أثناء الجولة، لاحظ وكيل الوزارة وجود مجموعة من الطلاب خارج أسوار مدرسة أثناء اليوم الدراسي بروح الأبوة والمسؤولية، أعادهم إلى المدرسة، ووجه إدارة المدرسة بالتواصل الفوري مع أولياء أمورهم لبحث حالتهم، ومتابعتهم طوال العام لضمان انتظامهم وتحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.

و في ختام زيارته أكد سعيد عطية أن التعليم هو أعظم رسالة تُبنى بها الأمم، وأن العمل داخل المؤسسات التعليمية يجب أن يرتكز على قيم الصدق والإخلاص.