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بتخفيضات كبيرة، سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستعد لاستقبال المواطنين غدا (صور) - أخبار كلمتك

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بتخفيضات كبيرة، سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستعد لاستقبال المواطنين غدا (صور) - أخبار كلمتك

بتخفيضات كبيرة، سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستعد لاستقبال المواطنين غدا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - يستعد سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لاستقبال المواطنين غدًا الاثنين.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن كثب الاستعدادات النهائية لاستئناف السوق، حيث قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة والتجهيزات اللازمة لاستقبال الباكيات السلعية.

 ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم للشركات والجهات المشاركة في السوق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق في الأسبوع الأول.

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خدمات متكاملة للمواطنين

ويوفر سوق اليوم الواحد مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. كما يحرص القائمون على السوق على توفير كافة الخدمات اللازمة لراحة المتسوقين.

وتدعو محافظة الجيزة جميع المواطنين في أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة إلى زيارة السوق للاستفادة من العروض المتاحة.

ويساهم سوق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير منصة للتسويق للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية للحصول على السلع الأساسية لجميع فئات المجتمع.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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