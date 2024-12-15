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الجيزة تعلن جداول امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع - أخبار كلمتك

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الجيزة تعلن جداول امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع - أخبار كلمتك

الجيزة تعلن جداول امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن صدور جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للمواد التي لا تدخل في المجموع والمستوى الرفيع لجميع الصفوف الدراسية.

وتشمل هذه الجداول مواعيد امتحانات المواد العملية والتربية الفنية والتربية الرياضية والمستويات الرفيعة في اللغات وغيرها من المواد التي يتم تقييم الطلاب فيها بشكل مستقل عن المواد النظرية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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