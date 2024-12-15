صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.

يأتي ذلك بعد قرار وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، برفع قيمة منح العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

ويتساءل العديد من أفراد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدي مديريات العمل حول موعد صرف اول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم صرف اول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة في يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد صرف اول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

وقرر وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، تقريبًا، مليارًا و500 مليون جنيه سنويًّا.

ووجه وزير العمل الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.

وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها “العمالة غير المنتظمة”.

منح العمالة غير المنتظمة

وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.. وشهدت المنظومة مؤخرًا، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة , وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم

كما ضمت الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة ,المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

وفي هذا الإطار تقدم “كلمتك” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضمامهم للعمالة غير المنتظمة المسلجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي:

- 6 منح سنوية، هي: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

- التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

- في حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

- في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

- الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

- إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.

- توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.

- تخطط وزارة العمل لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.

- وزارة العمل تعمل فى الوقت الحالى على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى، وبالتالى ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.

- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

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