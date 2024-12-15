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«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة المصرية - أخبار كلمتك

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«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة المصرية - أخبار كلمتك

«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - وجهت المستشار مروة بركات عضو المجلس القومي للمرأة، خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم 15 ديسمبر، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه للمرأة المصرية وهو ما انعكس على دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، حتى أصبحت محرك أساسي وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم.

كما توجهت باسمها وباسم المجلس القومي للمرأة، بخالص التحية والتقدير لمجلس النواب الموقر رئيسا وأعضاء على الدعم الدائم للمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، من خلال إقرار تشريعات منضبطة ترسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء هذا الوطن.

جاء هذا عقب مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث مثلت المستشار مروة بركات، المجلس القومي للمرأة أثناء مناقشة مشروع القانون بجلسات مجلس النواب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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