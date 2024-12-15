«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - وجهت المستشار مروة بركات عضو المجلس القومي للمرأة، خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم 15 ديسمبر، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه للمرأة المصرية وهو ما انعكس على دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، حتى أصبحت محرك أساسي وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم.

كما توجهت باسمها وباسم المجلس القومي للمرأة، بخالص التحية والتقدير لمجلس النواب الموقر رئيسا وأعضاء على الدعم الدائم للمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، من خلال إقرار تشريعات منضبطة ترسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء هذا الوطن.

جاء هذا عقب مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث مثلت المستشار مروة بركات، المجلس القومي للمرأة أثناء مناقشة مشروع القانون بجلسات مجلس النواب.