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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجلس الوزراء، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم حتى 10 نوفمبر 2025.

-ففي عدد رقم 50 (تابع)، الصادر في 12 ديسمبر 2024، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4076 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم)، فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.


ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف والإحداثيات المرفقة.

-وفي العدد رقم 50 تابع (أ)، نشرت الجريدة الرسمية قرارين لمجلس الوزراء، القرار رقم 72 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٦) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه النص الآتى: "ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقًا لأ حكام هذا القرار خلال موعد أقصاه ١٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٥"

-وقرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2024، بشأن إضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربينى (من القوات المسلحة) والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ ٩ /٩ /٢٠١٣، إلى صندوق تكريم شهداء، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.   


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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