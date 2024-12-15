وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

لانعدام الانضباط.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالجيزة - أخبار كلمتك

لانعدام الانضباط.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالجيزة - أخبار كلمتك

البنك يعلن عن هذا الأمر المرتبط اليمن والسعودية(سار) - أخبار كلمتك

البنك يعلن عن هذا الأمر المرتبط اليمن والسعودية(سار) - أخبار كلمتك

مقتل جندي تابع للشرعية برصاصة قناص - أخبار كلمتك

مقتل جندي تابع للشرعية برصاصة قناص - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يتخطى خيتافي بهدف في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يتخطى خيتافي بهدف في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة يبحث نقل تجربة مصر في «مكافحة الملاريا» إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة يبحث نقل تجربة مصر في «مكافحة الملاريا» إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث نقل تجربة مصر في «مكافحة الملاريا» إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مؤكدا الحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الصحية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأدوية واللقاحات، وتسهيل عملية التصدير لسيراليون.

وقال «عبد الغفار» إن اللقاء شهد بحث خلق فرص استثمارية جديدة، في القطاع الصحي، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بالإضافة لتبادل الخبرات، والكوادر البشرية، بما يلبي احتياجات مواطني البلدين، .

وأضاف «عبد الغفار» إن الوزير ووجه دعوة إلى نظيره وزير صحة سيراليون لزيارة مصر، كما وجه بتنظيم زيارة للسفير لمصانع الأدوية المصرية، إلى جانب التوجيه بالتنسيق لإرسال فرق طبية مصرية لسيراليون، لرفع كفاءة وتدريب الأطقم الطبية، ونقل تجربة مصر في مكافحة مرض الملاريا.

ومن جانبه، أشاد السفير صادق سيلا بالنظام الصحي المصري، معربًا عن ثقته في الأطقم الطبية والمستشفيات المصرية، مثمنًا جهود مصر في مواجهة الأمراض الوبائية، وخاصة القضاء على مرض مرض الملاريا.

وأكد السفير حرص بلاده على فتح أسواق للأدوية المصرية، نظرا لجودتها وفاعليتها، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتوقيع برتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية، ومجلس الصيدلة بسيراليون، لتصدير الأدوية، متوجها بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار على توجيهاته بتيسير والإسراع بإجراءات تصدير الأدوية المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، محمد كالون الملحق الثقافي لسفارة سيراليون، منى زغلول المساعد التنفيذي للسفير.

اقرأ أيضاً
وزير الصحة يؤكد التزام مصر بالدعم الصحي للأشقاء في المنطقة

وزير الصحة: التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق