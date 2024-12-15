مجلس الوزراء ينعى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - وفاة نبيل الحلفاوي، نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

مدبولي: الحلفاوي ساهم في تجسيد بطولات عظيمة وأعماله ستظل ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي

وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالًا فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.

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