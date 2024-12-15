رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وشهد المجلس قبيل رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف «المرأة المنفصلة» الواردة في المادة (1) المتعلقة بالتعريفات.

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.