شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الحالي، تزامنًا مع اقتراب ماراثون الامتحانات.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، لمتابعة معدلات التقدم ورصد نقاط القوى والضعف، وستكون الامتحانات على غرار التقييمات الشهرية.

طريقة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 من خلال أسئلة شفوية وتحريرية ومهارية، وتقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة، وذلك لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب.

إبلاغ أولياء الأمور بنتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتابعت وزارة التعليم، أنه عقب الانتهاء من عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، يتم إبلاغ أولياء الأمور بنتيجة التقييمات لتكامل الأدوار ودعم ومتابعة الطلاب.

تحفيز الطلاب لأداء الامتحانات

وشددت الوزارة، على المعلمين، بضرورة تحفيز طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، للتحسين من أدائهم، عن طريق استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهم، والعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وحددت وزارة التعليم، موعد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، حيث تبدأ الامتحانات المبدئية والمراجعة من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.