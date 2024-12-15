وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

شفوي وتحريري.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الحالي، تزامنًا مع اقتراب ماراثون الامتحانات.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، لمتابعة معدلات التقدم ورصد نقاط القوى والضعف، وستكون الامتحانات على غرار التقييمات الشهرية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

طريقة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 من خلال أسئلة شفوية وتحريرية ومهارية، وتقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة، وذلك لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب.

إبلاغ أولياء الأمور بنتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتابعت وزارة التعليم، أنه عقب الانتهاء من عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، يتم إبلاغ أولياء الأمور بنتيجة التقييمات لتكامل الأدوار ودعم ومتابعة الطلاب.

تحفيز الطلاب لأداء الامتحانات

وشددت الوزارة، على المعلمين، بضرورة تحفيز طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، للتحسين من أدائهم، عن طريق استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهم، والعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وحددت وزارة التعليم، موعد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، حيث تبدأ الامتحانات المبدئية والمراجعة من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

اقرأ أيضاً
جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الابتدائية والإعدادية

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025

امتحانات نصف العام 2025.. المواعيد والجداول

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بدء وضع الطبقة الخرسانية للطريق الإقليمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق