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وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام - أخبار كلمتك

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وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام - أخبار كلمتك

وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية أنه تم خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتي يونيو 2024.

و أضاف كجوك، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الحكومة تسير علي نفس نهج العام الماضي، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة من 79 مليار دولار إلي 78 مليار دولار خلال الـ4 شهور الماضية من الفترة يوليو إلى أكتوبر الماضي.

وتابع: تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، و اقترضنا 2.100 مليار دولار تقريبا و تأثرنا بفرق العملة ب200 مليون تقريبا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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