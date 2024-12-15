وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

عاجل :جرحى إثر حادث مروري مروع في أبين (صور مؤلمة) - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اول تعليق لرئيس الفيفا على فوز العيسي برئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أمان الله يا قبطان».. إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نقل تجربة مصر في مكافحة الملاريا إلى دولة سيراليون - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يقفز 9 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - تكافل وكرامة 2024.. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024.

معاش تكافل وكرامة 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة التضامن، موعد صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، ويبدأ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.

معاش تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

معاش تكافل وكرامة

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهى بذلك قوائم الانتظار في برنامج «تكافل وكرامة».

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الضغط هنــــــــــا.

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

اقرأ أيضاً
رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2024.. وشروط التقديم

اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. رابط وخطوات الاستعلام

بالرقم القومي.. رابط وطريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق