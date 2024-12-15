«التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - تكافل وكرامة 2024.. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024.

معاش تكافل وكرامة 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة التضامن، موعد صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، ويبدأ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.

صرف تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهى بذلك قوائم الانتظار في برنامج «تكافل وكرامة».

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الضغط هنــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.