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وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه صرف صناعي متطورة بمدينة السادات (صور) - أخبار كلمتك

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وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه صرف صناعي متطورة بمدينة السادات (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه صرف صناعي متطورة بمدينة السادات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة معالجة مياه صرف صناعي متطورة بإحدى شركات الصناعات الورقية بمدينة السادات.

محطة صديقة للبيئة

وتم تصميم وتنفيذ المحطة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، حيث تعتمد على نظام معالجة بيولوجية من ست مراحل، مما يضمن خفض نسبة الملوثات في المياه الصرفية إلى الحد الأدنى المسموح به قانونًا، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 2100 متر مكعب يوميًا، وتم إنشاؤها على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.2 مليون دولار.

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أهمية المشروع

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة تساهم في الحفاظ على البيئة المائية من التلوث، مما يحسن جودة المياه الجوفية والسطحية، وتعكس المحطة التزام الشركات الصناعية الكبرى بتطبيق مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية، كما تلتزم المحطة بجميع المعايير البيئية المصرية والدولية.

وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة عن عمليات الإنتاج بالشركة، حيث يتم تقليل نسبة الملوثات العضوية وغير العضوية فيها قبل تصريفها في الشبكة العامة. كما يتم التعامل مع الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة بطريقة آمنة وبيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالبيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشادت الوزيرة بالتعاون بين وزارة البيئة والقطاع الخاص مؤكدة أن هذه الشراكة هي نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية البيئية.

وتتطلع وزارة البيئة إلى تكرار هذه التجربة في مختلف المنشآت الصناعية في مصر، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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