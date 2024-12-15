غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، احتفالية «من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر»، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وتقام الاحتفالية، غدا الاثنين 16 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تنظم الاحتفالية لجنة الشعر برئاسة الدكتور يوسف نوفل، وتتضمن جلستين نقديتين يناقش فيهما عددا من الموضوعات منها: «اللغة والهوية، رؤي نقدية لتطوير المناهج التعليمية».

تبدأ الجلسة الأولى بكلمة الدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر، ويديرها الدكتور عادل ضرغام، ويشارك فيها الدكتور أحمد يوسف، والكاتب والناقد محمد عبد الله الخولي، والكاتب محمد سليم شوشة.

تناقش الجلسة الثانية اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي، ويديرها الشاعر عماد غزالي، ويشارك فيها الدكتور محمد حسنين الضلع، والدكتور محمد حجاج.

ثم تختتم الإحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها من الشعراء «عاطف عبد العزيز، ريم أحمد المنجي - فارس خضر، محمد خالد الشرقاوي، محمد عكاشة محمد مغاوري، مصطفي مقلد، منال الصناديقي».